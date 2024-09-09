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Суд арестовал детского тренера ММА за драку

Тренер ММА Мискиншоев был арестован за драку в Москве

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MMA

Кузьминский районный суд избрал меру пресечения для таджикского тренера ММА Эраджа Мискиншоева. Он был арестован сроком на два месяца за драку на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал московского суда.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мискиншоева Эраджа Мусаламшоевича до 03 ноября 2024 года», — написано в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Мискиншоев — кандитат в мастера спорта по боевому самбо. Он выигрывал турниры Global FC и IFP of Pankration. В четырех боях по правилам ММА Мискиншоев одержал три победы. Также он работал тренером в спортивном клубе «Боец 21 века».

До этого боец ММА Исламов предстал перед судом после того, как протаранил мост в Санкт-Петербурге.

Ранее экс-футболист написал заявление в полицию после драки в баре.

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