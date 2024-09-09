Антон Миранчук высказался о своем переходе в «Сьон»

Российский полузащитник Антон Миранчук дал первый комментарий после заключения контракта со швейцарским «Сьоном». Его слова приводит официальный сайт команды.

«Мои первые дни в Вале прошли хорошо. Я рад начать новое приключение с «Сьоном». Я с нетерпением жду возможности показать свою ценность на поле и помочь команде достичь поставленных целей», — заявил Миранчук.

Контракт рассчитан до лета 2026 года. Футболист будет выступать в швейцарской команде под номером «10».

Журналист Иван Карпов ранее в своем Telegram-канале сообщил, что российский футболист в швейцарском клубе будет зарабатывать €1,5 млн в год. Это предложение от «Сьона» для Миранчука стало вторым. Первый раз швейцарский клуб предложил Миранчуку зарплату в 800 тыс., что не устроило футболиста. «Чемпионат.com» сообщил, что зарплата игрока составит €1,2 млн в год.

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом» и остается на данный момент без команды. При этом он сможет найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке России и один раз в национальном Суперкубке.

Ранее в «Сьоне» рассказали, чего ждут от Антона Миранчука.