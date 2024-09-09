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Баскетболист из США испугался играть в России после атаки украинских дронов

«Автодор» будет судиться с американцем Уизерспуном за отказ прибыть в клуб

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Eric Gay/AP

Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» намерен подать в суд за нарушение контракта на чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), американца Куинндэри Уизерспуна. Об этом сообщил пресс-атташе «Автодора» Илья Сергеев РИА Новости.

«Контракт с Уизерспуном еще не разорван. Наш клуб настроен на подачу иска и взыскание с игрока потерянных средств за нарушение контракта. То, что написано в Telegram-каналах, ничего общего с реальностью не имеет и по сумме, и по причинам. Сейчас ведется определенная работа, скорее всего, этого игрока в нашей команде не будет», — указал Сергеев.

Ранее 9 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Уизерспун отказался переезжать в Саратов уже после подписанного контракта. Причиной для такого решения стала атака украинских дронов на город. По информации источника, речь идет контракте на сумму в 31 млн рублей. О подписании баскетболиста было объявлено в середине августа, однако в Саратов тот так и не прилетел — сначала пропустил несколько подходящих рейсов, а после и вовсе перестал выходить на связь.

На сезон-2021/22 Уизерспун перебрался в «Голден Стейт Уорриорз», где принял участие в нескольких матчах, но по большей части выступал в рамках Летней Лиги и в фарм-команде «воинов». Получив перстень чемпиона завершившегося сезона НБА, Уизерспун в декабре 2022 года отправился в китайский коллектив «Тяньцзинь Пайонирс», в котором в среднем имел 16,5 очка, 3,8 подбора, 3,4 передачи и 2 перехвата.

Ранее выступающая за Казахстан российская фигуристка ушла от Плющенко ради переезда в США.

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