Сменившая гражданство российская атлетка назвала США своим домом

Российская легкоатлетка Елена Куличенко, живущая в США и выступающая за Кипр, призналась, что считает США своим домом. Ее слова приводит Sport24.

«Да, я уже считаю Штаты своим домом, но даже не буду говорить каким, это просто один из. У меня много на Земле таких мест, где я чувствую себя как дома. В первую очередь, это зависит от людей, но что бы кто ни говорил: когда ты большую часть жизни проводишь вместе, тебе уже становится это привычным», — заявила она.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Благодаря своему отцу-бизнесмену ей удалось получить кипрское гражданство, так как он вложил более €2 млн в инвестиции.

17 июля она одержала победу на молодежном чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Это первая золотая медаль в истории Кипра.

8 августа 2023 года Куличенко выиграла серебряную медаль в прыжках в высоту на Универсиаде в китайском Чэнду. Она показала результат 1,91 м. Победу одержала Амоанимаа Йебоа, которая прыгнула на три сантиметра выше.

На Играх в Париже Куличенко была знаменосцем сборной Кипра.

Ранее выступающая за Казахстан российская фигуристка ушла от Плющенко ради переезда в США.