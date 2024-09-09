Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Матч сборной России во Вьетнаме остановлен из-за погоды

Матч молодежных сборных России и Вьетнама отменили из-за ливня в Ханое

Товарищеский матч молодежной сборной России (до 21 года) со сверстниками из Вьетнама в Ханое остановлен из-за погодных условий. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Молодежка».

Матч проходил на стадионе «Центр подготовки футболистов» в Ханое (Вьетнам). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. Команды отыграли почти 40 минут, сборная России вела со счетом 2:0.

Сначала игра была просто приостановлена, а спустя время было принято решение о ее полной остановке. Матч доигран не будет.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между основными сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яга».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее сборную России раскритиковали за поездку во Вьетнам.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами