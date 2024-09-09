Матч сборной России во Вьетнаме остановлен из-за погоды

Товарищеский матч молодежной сборной России (до 21 года) со сверстниками из Вьетнама в Ханое остановлен из-за погодных условий. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Молодежка».

Матч проходил на стадионе «Центр подготовки футболистов» в Ханое (Вьетнам). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. Команды отыграли почти 40 минут, сборная России вела со счетом 2:0.

Сначала игра была просто приостановлена, а спустя время было принято решение о ее полной остановке. Матч доигран не будет.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между основными сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яга».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее сборную России раскритиковали за поездку во Вьетнам.