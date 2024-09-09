Стало известно, сколько Миранчук будет зарабатывать в Швейцарии

Зарплата российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарском «Сьоне» составит €1,2 млн в год. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Официально о трансфере пока не объявлено.

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен 8 сентября сообщил, что Миранчук уже прибыл в Швейцарию.

Журналист Иван Карпов ранее в своем Telegram-канале сообщил, что российский футболист в швейцарском клубе будет зарабатывать €1,5 млн в год. Это предложение от «Сьона» для Миранчука стало вторым. Первый раз швейцарский клуб предложил Миранчуку зарплату в 800 тыс., что не устроило футболиста.

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом» и остается на данный момент без команды. При этом он сможет найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке России и один раз в национальном Суперкубке.

Ранее в «Сьоне» рассказали, чего ждут от Антона Миранчука.