Матч с Медведевым на US Open назвали самым напряженным для Синнера

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер, который одержал победу на Открытом чемпионате США (US Open) самый напряженный матч на турнире провел с представителем России Даниилом Медведевым. Его слова приводит «Советский спорт».

«Янник сыграл на высоком уровне. Доказал своё преимущество над соперниками. По сути, никто у него сложностей на турнире не вызвал. Разве что самый напряженный матч был с Медведевым. Поэтому я рассматривал их встречу как досрочный финал», — сказал Янчук.

Медведев и Синнер играли в четвертьфинале турнира. Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4

В финале представитель Италии оказался сильнее американца Тейлора Фритца. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 7:5.

Синнер — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024, победитель 16 турниров ATP (из них 15 в одиночном разряде).

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее Синнер рассказал, кому посвятил победу на US Open.