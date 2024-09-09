Стало известно, как изменился Сафонов после перехода в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов раскрыл подробности о тренировках российского голкипера Матвея Сафонова после его перехода во французский «ПСЖ» и отметил, что тренер вратарей французской команды Борха Альварес им доволен. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«У нас много схожих подходов и упражнений с испанцами. Он быстро схватывает, об этом сказал и тренер — Матвей быстро прогрессирует. Он очень им доволен. Постоянно просит тренироваться, ему мало. Борха говорит: «Меня это радует, но приходится Матвея останавливать». А Матвей хочет еще», — заявил Кафанов.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Вратарь получил вызов в сборную России на товарищеские матчи, которые состоятся в сентябре. Первый матч против сборной Вьетнама российские футболисты выиграли со счетом 3:0, но Сафонов на поле не появился. Вторая игра — с Таиландом — была отменена из-за тайфуна.

Ранее Сафонов оценил свою адаптацию в «ПСЖ».