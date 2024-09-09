Стало известно расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Опубликовано расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Об этом пишет Sport24.

Контрольные прокаты пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

14 сентября, суббота, короткая программа:

14:00 — женщины;

15:20 — мужчины;

16:45 — спортивные пары;

17:55 — танцы на льду.

15 сентября, воскресенье, произвольная программа:

14:00— женщины;

15:35 — мужчины;

17:15 — спортивные пары;

18:35 — танцы на льду.

На контрольных прокатах спортсмены национальной сборной впервые предоставляют короткие и произвольные программы, с которыми будут выступать в сезоне. По итогам контрольных прокатов происходит распределение по этапам Гран-при.

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