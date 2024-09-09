«Вернет на вершины»: в «Сьоне» рассказали, чего ждут от Миранчука

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен заявил, что в клубе на российского полузащитника Антона Миранчука возлагают большие надежды. Его слова приводит Sport24.

«Россиянин уже точно наш игрок и будет играть под десятым номером. Сумма выкупа для других клубов — €7 млн. Думаю, Миранчук принесет нам пользу и вернет «Сьон» на прежние вершины. Не то что Марио Балотелли», — со смехом сказал он.

Константен 8 сентября сообщил, что Миранчук уже прибыл в Швейцарию.

Журналист Иван Карпов ранее в своем Telegram-канале сообщил, что российский футболист в швейцарском клубе будет зарабатывать €1,5 млн в год. Это предложение от «Сьона» для Миранчука стало вторым. Первый раз швейцарский клуб предложил Миранчуку зарплату в 800 тыс., что не устроило футболиста.

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом» и остается на данный момент без команды. При этом он сможет найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке России и один раз в национальном Суперкубке.

Ранее была названа причина, по которой Миранчук отказал «Зениту».