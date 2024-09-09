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Синнер рассказал о влиянии допингового скандала на свою игру

Синнер о допинговом скандале: во время US Open я начал чувствовать себя лучше

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Mike Frey/Reuters

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер после победы на Открытом чемпионате США (US Open) признался, что ему было сложно выступать после допингового скандала, однако во время турнира его состояние стало улучшаться. Слова спортсмена приводит пресс-служба US Open в социальной сети X.

«Но во время этого турнира я постепенно начал заново чувствовать себя немного лучше как личность. На самом деле не имеет значения, каков был результат. Так что этот турнир, безусловно, немного помог мне. Да, так что сейчас хорошо иметь небольшое количество свободного времени, немного отдохнуть», — заявил Синнер.

В финале представитель Италии оказался сильнее американца Тейлора Фритца. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 7:5. По ходу поединка Синнер сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов (45%). На счету Фритца десять подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи (29%).

Синнер — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024, победитель 16 турниров ATP (из них 15 в одиночном разряде).

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее Синнер рассказал, кому посвятил победу на US Open.

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