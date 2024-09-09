Синнер рассказал, кому посвятил победу на US Open

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, кому посвящает победу на Открытом чемпионате США (US Open). Его слова передает «Чемпионат.com».

«Последний период моей карьеры был непростым. Я люблю теннис, много тренируюсь ради таких моментов, но и за пределами корта есть жизнь. Я хочу посвятить этот титул своей тете, потому что она нездорова. Не знаю, сколько еще она будет рядом», — заявил теннисист.

В финале представитель Италии оказался сильнее американца Тейлора Фритца. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 7:5. По ходу поединка Синнер сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов (45%). На счету Фритца десять подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи (29%).

Синнер — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024, победитель 16 турниров ATP (из них 15 в одиночном разряде).

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее Мария Шарапова пришла на мужской финал US Open.