Медведев об оскорблениях Соболева фанатами: «кто первый обзывается, тот сам так называется»

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался в поддержку нападающего команды Александра Соболева, в адрес которого фанаты скандировали оскорбления во время матча Второй лиги между «Зенитом-2» и «Знаменем Труда». Слова Медведева приводит ODDS.ru.

«Кто первый обзывается, тот сам так называется», — сказал Медведев.

Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака». Официально о трансфере было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее тренер «Зенита» Семак заявил, что состояние Соболева еще далеко до максимума.