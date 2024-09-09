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В Париже завершилась летняя Паралимпиада

В Париже объявили закрытыми летние Паралимпийские игры — 2024

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ENG CHIN AN/Reuters

В столице Франции завершились летние Паралимпийские игры — 2024. Об этом сообщает «Лента.ру».

Официальная церемония закрытия соревнований прошла на стадионе «Стад де Франс». Пропустившие церемонию открытия спортсмены из России были приглашены на мероприятие.

Всего на Паралимпиаду были допущены 88 российских спортсменов, имевших нейтральный статус. Россияне участвовали в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону.

Российские спортсмены получили 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовую. Сборная РФ заняла восьмое место в неофициальном медальном зачете.

8 сентября олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова назвала большими молодцами поехавших на летние Паралимпийские игры — 2024 в Париже российских спортсменов.

Ранее сообщалось, что сборная Китая досрочно выиграла шестую Паралимпиаду подряд.

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