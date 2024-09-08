12-летняя Парсегова обратилась к Тутберидзе на фоне разбирательств с академией Плющенко

Российская фигуристка Арина Парсегова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поблагодарила Этери Тутберидзе, команда которой сообщила, что весь долг 12-летней фигуристки перед академией «Ангелы Плющенко» будет закрыт.

«Этери Георгиевна, бесконечная благодарность и низкий поклон Вам и всему тренерскому штабу!» — написала фигуристка.

Для того, чтобы полностью закрыть долг, команда Тутберидзе организовала открытую тренировку.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Суд взыскал в пользу школы Плющенко 1,9 млн рублей. В удовлетворении встречных требований Парсеговой-старшей о расторжении договора, определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат суд отказал.

Парсегова до 2020 года занималась у Тутберидзе, после чего перешла в академию Плющенко. Однако в мае 2023 года спортсменка вернулась обратно.

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