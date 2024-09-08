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Россияне выиграли шесть золотых медалей в первый день чемпионата мира по пляжному самбо

Самбисты из России выиграли 5 золотых медалей в первый день ЧМ по пляжному самбо

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Международная Федерация Самбо

В марокканской Касабланке завершился первый день чемпионата мира по пляжному самбо, сообщает официальный сайт Международной федерации самбо (FIAS).

У мужчин золотые медали завоевали россияне Дамир Шамсутдинов (58 кг), Александр Дурноян (88 кг) и Сергей Кузнецов (+88 кг).

Среди российских женщин медали высшей пробы завоевали Екатерина Оноприенко (72 кг) и Олеся Ткаченко (+72 кг).

В индивидуальном зачете соревнований, генеральным партнером которых является «Роснефть», а официальным партнером – банк ВТБ, мужчины выясняют сильнейших в весовых категориях 58 кг, 71 кг, 88 кг, свыше 88 кг. Женщины соревнуются в весовых категориях 50 кг, 59 кг, 72 кг, свыше 72 кг.

Также будут разыграны медали и в командных соревнованиях:

Женщины: 72 кг, свыше 72 кг.

Мужчины: 71 кг, 88 кг, свыше 88 кг.

Чемпионат мира по пляжному самбо завершится 8 сентября.

Ранее в Нови-Саде завершились чемпионат Европы и молодежное первенство Европы по самбо.

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