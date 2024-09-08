Россияне выиграли шесть золотых медалей в первый день чемпионата мира по пляжному самбо

В марокканской Касабланке завершился первый день чемпионата мира по пляжному самбо, сообщает официальный сайт Международной федерации самбо (FIAS).
У мужчин золотые медали завоевали россияне Дамир Шамсутдинов (58 кг), Александр Дурноян (88 кг) и Сергей Кузнецов (+88 кг).
Среди российских женщин медали высшей пробы завоевали Екатерина Оноприенко (72 кг) и Олеся Ткаченко (+72 кг).
В индивидуальном зачете соревнований, генеральным партнером которых является «Роснефть», а официальным партнером – банк ВТБ, мужчины выясняют сильнейших в весовых категориях 58 кг, 71 кг, 88 кг, свыше 88 кг. Женщины соревнуются в весовых категориях 50 кг, 59 кг, 72 кг, свыше 72 кг.
Также будут разыграны медали и в командных соревнованиях:
Женщины: 72 кг, свыше 72 кг.
Мужчины: 71 кг, 88 кг, свыше 88 кг.
Чемпионат мира по пляжному самбо завершится 8 сентября.
Ранее в Нови-Саде завершились чемпионат Европы и молодежное первенство Европы по самбо.