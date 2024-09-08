Фигуристка Медведева: сыграла в эгоистку и закончила со спортом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева на форум-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» рассказала о том, как она приняла решение завершить спортивную карьеру, заявив, что подумала, как будет лучше для нее, передает Sport24.

«Я просто посмотрела на все рационально, подумала, как будет лучше для меня, сыграла в эгоистку и закончила со спортом», — сказала Медведева.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Ранее Медведева призналась, что ходит к психологу.