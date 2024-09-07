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Бывший директор «Локомотива» рассказал, где продолжит карьеру Антон Миранчук

Кузьмичев: Антон Миранчук продолжит карьеру в Европе, но не в «Аяксе»

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Телеканал «Матч ТВ»

Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о том, что Антон Миранчук, скорее всего, не перейдет в голландский «Аякс». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Антон не перейдет в «Аякс». Почти уверен в том, что он уедет в Европу, но назвать клуб не могу. Наверное, информация появится в ближайшие дни», — заявил Кузьмичев.

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом» и остается на данный момент без команды. При этом он сможет найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке и один раз в Суперкубке России.

Ранее глава скаутов «Аякса» рассказал об интересе к Антону Миранчуку.

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