Эксперт назвал лучшего тренера текущего сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал лучшим тренером первого отрезка сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да, «Зенит» потерял очки в двух играх, но идет на первом месте. А значит лучший тренер первого отрезка сезона — Семак. Все логично. Даже если команда играет плохо, но заняла первое место, то этот тренер — лучший», — заявил Семак.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в РПЛ, набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и «Локомотив», набравшие по 15 баллов, «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают столичные «Динамо» и ЦСКА.

В следующем матче в чемпионате России армейцы сыграют дома против лидера чемпионата «Зенита». Встреча состоится 14 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее Семак рассказал, когда Александр Соболев может дебютировать за «Зенит».