Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер сборной России: нет смысла сетовать, что матч с Таиландом отменился

Тренер Игнатьев заявил, что работа Карпина в сборной видна

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Расстраиваться из-за отмены товарищеского матча между сборными России и Таиланда не имеет смысла. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер российской национальной команды Борис Игнатьев, похвалив за работу нынешнего наставника сборной Валерия Карпина.

«Конечно, основательная группа футболистов рассчитывала играть с Таиландом. По всему видно, что Карпин выстраивал работу сборной. Но игру отменили по объективным причинам, поэтому здесь особо сетовать на то, что мы не играли, не вижу смысла — жизнь вносит коррективы. Произошло то, чего никто не ожидал. По крайней мере, на российской земле такое бывает редко», - сказал Игнатьев.

У сборной России было запланировано два товарищеских матча в Ханое – против команд Вьетнама и Таиланда. Вьетнамскую сборную подопечные Валерия Карпина 5 сентября разгромили со счетом 3:0. Вторая же игра, с Таиландом, была отменена из-за тайфуна. Ожидается, что российские футболисты смогут вернуться на родину в воскресенье, 8 сентября.

Ранее Игнатьев заявил, что сборная России легко может обыгрывать соперников ниже уровнем.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами