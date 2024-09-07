Экс-тренер сборной России: нет смысла сетовать, что матч с Таиландом отменился

Расстраиваться из-за отмены товарищеского матча между сборными России и Таиланда не имеет смысла. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер российской национальной команды Борис Игнатьев, похвалив за работу нынешнего наставника сборной Валерия Карпина.

«Конечно, основательная группа футболистов рассчитывала играть с Таиландом. По всему видно, что Карпин выстраивал работу сборной. Но игру отменили по объективным причинам, поэтому здесь особо сетовать на то, что мы не играли, не вижу смысла — жизнь вносит коррективы. Произошло то, чего никто не ожидал. По крайней мере, на российской земле такое бывает редко», - сказал Игнатьев.

У сборной России было запланировано два товарищеских матча в Ханое – против команд Вьетнама и Таиланда. Вьетнамскую сборную подопечные Валерия Карпина 5 сентября разгромили со счетом 3:0. Вторая же игра, с Таиландом, была отменена из-за тайфуна. Ожидается, что российские футболисты смогут вернуться на родину в воскресенье, 8 сентября.

Ранее Игнатьев заявил, что сборная России легко может обыгрывать соперников ниже уровнем.