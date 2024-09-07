Экс-тренер сборной России: можно лишь гадать, как бы мы сыграли с Францией или Италией

Сборная России без проблем может обыгрывать соперников ниже уровнем, но она не играла матчи против топ-команд, по которым можно было бы оценивать ее готовность выступать на официальных турнирах. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер российкой национальной команды Борис Игнатьев.

«Главное сейчас, что наша команда понятно действует, мы видим, кто эти люди, кто находится на передовых позициях, а кто — пока только пробует свои силы. Другое дело, что мы не тестировали нашу сборную на уровне тех команд, с которыми, в конечном итоге, нам придется встречаться. Мы не знаем и только можем догадываться, как бы мы сыграли с Францией, с Италией и с Германией. А команды ниже нас уровнем мы легко и уверенно обыгрывали. Поэтому если бы, как только мы выйдем из-под санкций, нам попались команды, условно, Вьетнама или Кубы, то, конечно, мы бы их обыграли. А так – сейчас можно строить разные прожекты, но не основываясь ни на чем», — сказал Игнатьев.

У сборной России было запланировано два товарищеских матча в Ханое — против команд Вьетнама и Таиланда. Вьетнамскую сборную подопечные Валерия Карпина 5 сентября разгромили со счетом 3:0. Вторая же игра была отменена из-за тайфуна.

Ранее генсек РФС Митрофанов допустилё скорое снятие ограничений с российского футбола.