Американский хоккеист клуба КХЛ оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Американский хоккеист «Авангарда», выступающего в Континентальной хоккейной лиге, Коул Касселс оценил шансы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Я думаю, Овечкин побьёт рекорд Гретцки. У Александра очень хорошие шансы сделать это. Будет классно увидеть, как этот рекорд падёт на наших глазах, не знаю, сможет ли кто-то ещё так плотно к этому приблизиться при нашей жизни», — заявил он.

Новый сезон НХЛ стартует — 4 октября.

Всего в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее в России оценили шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.