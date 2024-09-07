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Российский бегун выиграл второе золото Паралимпиады

Россиянин Вдовин выиграл вторую золотую медаль Паралимпиады

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Reuters

Российский легкоатлет Андрей Вдовин стал победителем Паралимпийских игр в беге на 200 метров категории T37 (спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата).

Российский спортсмен пришел к финишу за 22,69 секунды. Второе место занял бразилец Рикардо Гомес де Мендонка (22,71 секунды), третьим стал его соотечественник Кристиан Луис да Коста (22,74).

Для Вдовина эта медаль стала третьей на Паралимпиаде в Париже. До этого он выиграл золотую награду в беге на 400 метров и стал третьим в беге на 100 метров.

Российские спортсмены на Паралимпийских играх — 2024 завоевали уже 58 наград: 17 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовую. Всего в столице Франции выступают 88 российских паралимпийцев. Игры продлятся до 8 сентября.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не участвовали в церемониях открытия, однако оргкомитет Паралимпиады в Париже пригласил российских и белорусских спортсменов на церемонию закрытия.

Ранее стало известно, сколько атлеты получат за золото Паралимпиады-2024.

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