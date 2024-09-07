Валиева заявила, что ей сложно общаться с людьми не из спортивной сферы

Российская фигуристка Камила Валиева в подкасте Forbes Education «GO учиться!» призналась, что ей бывает трудно общаться с людьми, которые не относятся к спорту.

«Людям не из спорта иногда просто непонятны наши темы, наши небольшие загоны, скажем так. И ты сидишь, тебе немного сложно поддержать тему. Потому что, грубо говоря, «этого» ты не видел — потому что ты занимался тренировками. «Этого» ты не читал — потому что у тебя было восстановление после тренировок и немножко было не до этого», — заявила Валиева.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее тренер Александр Жулин предрек Валиевой успешную карьеру на телевидении.