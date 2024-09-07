Психолог оценила состояние Соболева после перехода в «Зенит»

Клинический психолог Татьяна Маремпольская заявила, что психологическое состояние нападающего Александра Соболева начало улучшаться после того, как он перешел из московского «Спартака» в петербургский «Зенит». Ее слова приводит Sport24.

«Сейчас видно, что Соболев на эмоциональном подъеме. Он снова начал вести свои социальные сети, потому что у него огромное желание поделиться радостным событием со своей аудиторией. То, как он себя ведет, показывает, что его состояние от подавленного стабилизировалось, и сейчас Саша чувствует себя уверенно», — заявила Маремпольская.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Сергей Семак рассказал, когда Соболев может дебютировать за «Зенит».