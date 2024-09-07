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Федерация футбола Вьетнама подтвердила перенос матча сборной России

Федерация футбола Вьетнама подтвердила перенос матча сборных России и Таиланда

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Федерация футбола Вьетнама подтвердила, что матч между сборными России и Таиланда, который должен состояться в Ханое, перенесен из-за урагана. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Сейчас матч отложен, новое время будет объявлено как можно скорее», — указано в сообщении.

Игра должна была состояться 7 сентября в 16:00 по московскому времени.

Накануне МЧС Вьетнама предупредило жителей о надвигающемся урагане в городе Ханой. Ожидается, что этот тайфун должен стать самым сильным за последние несколько лет.

5 сентября сборная России сыграла товарищеский матч с Вьетнамом. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Первый мяч в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

До этого в 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске. До этого сборная России в 2023 году одержала разгромную победу над кубинскими футболистами со счетом 8:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее в РФС допустили скорое снятие ограничений с российского футбола.

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