Матч между сборными России и Таиланда во Вьетнаме перенесли

Федерация футбола Вьетнама отложила проведение товарищеского матча с национальной командой России из-за надвигающегося супертайфуна «Яги». Об этом сообщает вьетнамское издание Thanh Nien.

Встреча должна была пройти 7 сентября на стадионе «Ми Динь» в 16:00 по московскому времени.

Отмечается, что в данный момент обсуждается вопрос проведения игры в то же время 8 сентября.

Накануне МЧС Вьетнама предупредило жителей о надвигающемся урагане в городе Ханой. Ожидается, что этот тайфун должен стать самым сильным за последние несколько лет.

5 сентября сборная России сыграла товарищеский матч с Вьетнамом. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Первый мяч в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее в РФС допустили скорое снятие ограничений с российского футбола.