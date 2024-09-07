Матч между сборными России и Таиланда во Вьетнаме перенесли

Федерация футбола Вьетнама отложила проведение товарищеского матча с национальной командой России из-за надвигающегося супертайфуна «Яги». Об этом сообщает вьетнамское издание Thanh Nien.
Встреча должна была пройти 7 сентября на стадионе «Ми Динь» в 16:00 по московскому времени.
Отмечается, что в данный момент обсуждается вопрос проведения игры в то же время 8 сентября.
Накануне МЧС Вьетнама предупредило жителей о надвигающемся урагане в городе Ханой. Ожидается, что этот тайфун должен стать самым сильным за последние несколько лет.
5 сентября сборная России сыграла товарищеский матч с Вьетнамом. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Первый мяч в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее в РФС допустили скорое снятие ограничений с российского футбола.