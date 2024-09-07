Бывший биатлонист жестко высказался о выступающих на Паралимпиаде россиянах

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением об участии россиян на Паралимпиаде-2024 в Париже. Его слова приводит Sport24.

«Саму Паралимпиаду не смотрел — говорил, что не нужно ехать туда, где страну унижают. Выступили они достойно. Людей надо поддержать — их и так жизнь немножко обидела. Эти результаты станут хорошей прибавкой к зарплате», — заявил Васильев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывалась в медальном зачете.

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