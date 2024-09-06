Американский новичок «Авангарда» назвал арену в Омске одной из лучших в мире

Американский новичок «Авангарда» Коул Кэсселс назвал арену в Омске одной из лучших в мире. Слова хоккеиста приводит «Советский спорт».

«Она замечательна, определенно на уровне НХЛ. Это одна из лучших арен, на которой я был в своей жизни, здесь все сделано идеально», — заявил Кэсселс.

Хоккеист подписал контракт с «Авангардом» в мае 2024 года. В прошлом сезоне Кэсселс набрал 45 очков (11+34) за 67 матчей в составе клуба «Сан-Хосе Барракуда».

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

«Авангард» в минувшем розыгрыше дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. На этой стадии омичи в семиматчевой серии уступили будущему финалисту ярославскому «Локомотиву» 3-4.

Ранее Кэсселс заявил, что готов к российской зиме.