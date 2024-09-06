Нападающий сборной России оценил свой дебют за национальную команду

Нападающий сборной России Тамерлан Мусаев оценил свой дебют за национальную команду в матче против Вьетнама. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«На погоду без разницы. Я рад, что мне предоставили возможность сыграть за сборную России, представлять свою страну. Далеко не заглядываю, двигаюсь от дня ко дню. Вьетнам понравился», — сказал Мусаев.

Матч сборных России и Вьетнама, который прошел 5 сентября, завершился со счетом 3:0 в пользу команды Валерия Карпина. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее тренер сборной Таиланда заявил, что не считает Россию сильнейшим соперником за последние годы.