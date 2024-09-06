МЧС Вьетнама предупредило об урагане перед матчем сборной России

МЧС Вьетнама предупредило жителей о надвигающемся урагане в городе Ханой 7 сентября. В этот день сборные России и Таиланда должны провести товарищеский матч.

Ождается, что этот тайфун должен стать самым сильным за последние несколько лет.

МЧС рекомендует людям оставаться дома, не создавать скопления людей, а также запастись всем необходимым продовольствием. Также гражданам рекомендовано регулярно отслеживать информацию о погоде в официальных источниках.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое.

Ранее экс-защитник «Локомотива» заявил, что матч России с Таиландом могут отменить.