Бывший футболист рассказал, кто станет лучшим игроком в сезоне РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что лучшим игроком сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) станет форвард сине-бело-голубых Максим Глушенков, если ему удастся избежать травм. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Не ожидал такого старта от Глушенкова. Классно, что он так быстро нашел взаимодействие со всеми — нравится связка с Венделом. Выводы делать рано, но если Глушенков избежит травм, то может стать лучшим игроком сезона», — заявил Радченко.

Этим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». На данный момент он является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с семью мячами. В матче пятого тура против «Химок» он получил травму — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Глушенков перенес операцию и выбыл на неопределенный срок. В его отсутствие «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), проиграл «Акрону» (1:1, 4:5 по пенальти) и обыграл «Пари НН» (3:0).

Ранее бывший директор «Чертаново» рассказал о характере Глушенкова.