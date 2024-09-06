Мостовой призвал «Спартак» повторять за «Зенитом»

Бывший нападающий московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что красно-белым нужно последовать примеру петербургского «Зенита» и купить еще одного форварда. Слова экс-футболиста приводит Legalbet.

«На примере «Зенита» «Спартаку» нужен еще один нападающий. Сине-бело-голубые уже шесть раз подряд выиграли чемпионство страны. Это подтверждение всех моих слов — играют футболисты. Это я к тому, что у нас начинают восхвалять тренера, а потом смотришь — через два месяца его уже убрали, и про него все забыли. От хорошего нападающего никто не откажется», — сказал Мостовой.

Бывший футболист «Сельты» заявил, что при наличии свободных денежных средств «Спартак» должен продолжить трансферную кампанию, чтобы повысить свои шансы на завоевание титулов.

При этом Мостовой отметил, что в атакующей линии у красно-белых достаточно игроков, и эта зона не является проблемной.

«У «Спартака» есть бразильский нападающий Виллиан Жозе, Манфред Угальде, Эсекьель Барко, вернулся Шамар Николсон», — сказал экс-нападающий сборной России.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Спартак» пытался купить нападающего «Краснодара» Джона Кордобу, но вышел из переговоров, поскольку футболист потребовал слишком высокую зарплату — €5 млн за сезон.

Теперь красно-белые пытаются купить нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку. В сезоне-2024/25 албанский форвард забил пять мячей в семи матчах чемпионата России.

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