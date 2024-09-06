Тарасова считает, что россиянам не стоит посещать церемонию закрытия Паралимпиады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российским спортсменам не стоит приходить на церемонию закрытия Паралимпиады-2024, несмотря на приглашение. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«На церемонию закрытия я бы на их месте не пришла, я же ее не открывала», — заявила Тарасова.

Ранее паралимпийцы из России приглашены на церемонию закрытия парижской Паралимпиады, которая пройдет 8 сентября. Однако на церемонии открытия их не было.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее россиянин Иван Ревенко выиграл золото в метании копья на Паралимпиаде.