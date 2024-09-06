Семак рассказал, когда Соболев может дебютировать за «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард Александр Соболев может дебютировать за клуб 8 сентября в товарищеском матче с «Кайратом», передает сайт команды.

«Если не будет никакого форс-мажора, Соболев сыграет в Казахстане. Конечно, он пропустил очень много. Сейчас ему очень важно набирать игровые кондиции», — сказал Семак.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболев рассказал, когда принял решение уйти из московского «Спартака».