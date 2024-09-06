Россиянин Ревенко выиграл золото в метании копья на Паралимпиаде

Российский легкоатлет Иван Ревенко завоевал золото в метании копья в классе F54 на парижской Паралимпиаде.

Ревенко метнул снаряд на 30,77 метра, установив личный рекорд.

Россияне завоевали на парижской Паралимпиаде 16 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых медалей.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее российская пловчиха выиграла золото Паралимпиады с мировым рекордом.