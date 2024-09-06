В РФС отреагировали на информацию о том, что на Ханой движется тайфун

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили, что изменений в планах сборной нет, несмотря на тайфун, который движется на Ханой, передает «Чемпионат».

«На данный момент никаких изменений в планах сборной нет», --сказали в РФС.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0 в пользу команды Карпина. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее глава скаутов амстердамского «Аякса» рассказал об интересе к Антону Миранчуку.