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На Украине выработали план действий, чтобы не допустить Россию на Игры

Украинский министр Бидный: есть план действий, чтобы не допустить РФ к Олимпиаде

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Global Look Press

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный рассказал украинским СМИ, что в стране разработали план действий по недопуску России на зимнюю Олимпиаду 2026 года.

«Представители России активно пытаются улучшить ситуацию для себя. У нас есть план действий, чтобы не допустить их к Олимпиаде. Все анонсировать не буду», — сказал Бидный.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывалась в медальном зачете.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия соревнований запланирована на 6 февраля. Закроются Игры 22 февраля. Церемония открытия состоится на стадионе «Сан Сиро», где выступают футбольные клубы «Милан» и «Интер».

Ранее депутат Николай Валуев заявил, что Томас Бах еще может пойти на выборы президента МОК.

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