Роналду: рекорды гонятся за мной

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что его мотивирует удовольствие от футбола, а не трофеи, передает Record.

«Я мотивирован, потому что я получаю удовольствие от футбола. Рекорды приходят сами собой. Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной», — сказал Роналду.

В матче Лиги наций против Хорватии (2:1) Роналду забил 900-й мяч в карьере.

Роналду отличился 769 раз на клубном уровне и 131 раз за сборную.

В следующем матче Португалия сыграет против с Шотландией. Встреча состоится 9 сентября. Команды выйдут на поле в 21:45 по московскому времени.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Лионель Месси и Роналду не попали в число номинантов на «Золотой мяч» впервые с 2003 года.