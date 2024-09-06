В матче Лиги наций против Хорватии футболист сборной Португалии Криштиану Роналду забил 900-й мяч в карьере.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Роналду отличился на 34-й минуте. В самом начале матче Диогу Дало вывел Португалию вперед. На 41-й минуте матча Дало забил мяч в собственные ворота.

Роналду забил 769 мячей на клубном уровне и 131 мяч португалец забил за сборную.

В следующем матче Португалия сыграет против с Шотландией. Встреча состоится 9 сентября. Команды выйдут на поле в 21:45 по московскому времени.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду рассказал о планах своего YouTube-канала.