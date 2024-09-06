Кузяев о матче с Вьетнамом: было очень жарко, душно

Полузащитник сборной России Далер Кузяев признался, что погодные условия в товарищеском матче с Вьетнамом можно сравнить с баней, передает, »Чемпионат».

«Было очень жарко, душно. Во втором тайме полегче дышалось. Может это с дождем связано. В первом тайме все задышали, тяжело было», — сказал Кузяев.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее бывший футболист назвал победу над Вьетнамом закономерной.