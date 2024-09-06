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Конор Макгрегор собрался баллотироваться в президенты Ирландии

Конор Макгрегор намерен баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году

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Global Look Press

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул, что будет баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«У меня будут все ответы, которые ирландцы пытаются получить от этих грабителей и разрушителей семейных устоев и малого бизнеса. Шарлатаны, занимающие высокие посты, будут призваны к ответу перед народом Ирландии», — написал Макгрегор .

Как отметил боец, он является единственным логичным выбором, так как Ирландии требуется президент, который будет работать на благо народа.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее Макгрегор в обращении к Дональду Трампу назвал Хабиба Нурмагомедова «вонючей горной обезьяной».

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