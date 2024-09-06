Стало известно, кто займет место в воротах в матче с Таиландом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что место в воротах в товарищеском матче с Таиландом займет голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов. Об этом сообщает «Чемпионат».

«В следующем матче будет играть Сафонов», — заявил главный тренер сборной России.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем матче сборная России сыграет в Ханое против Таиланда 7 сентября, если встреча не будет отменена.

Ранее Карпин заявил, что сказал Сафонову только одно слово.