Бывший футболист назвал победу над Вьетнамом закономерной

Бывший футболист Игорь Семшов заявил, что сборная России по футболу одержала закономерную победу над национальной командой Вьетнама. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Даже несмотря на смешанный состав, уровень наших игроков намного выше. Закономерная победа, в ней никто не сомневался. Все только думали, сколько мы забьем», — заявил Семшов.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

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