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Назван фаворит US Open

Теннисистка Петрова назвала Синнера фаворитом US Open

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Yves Herman/Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер имеет наибольшие шансы выиграть Открытый чемпионат США (US Open). Об этом «Газете.Ru» заявила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады – 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Для турнира замечательно, что в финале наконец будет американский теннисист — на US Open долгое время в финал не попадал свой спортсмен. Но думаю, что у Синнера больше шансов выиграть и взять титул, чем у кого-либо. Тем более он уже выигрывал «Большой шлем», а другие игроки не заходили так далеко и могут не справиться с эмоциями и с важностью этого матча», — сказала Петрова.

В четвертьфинале Синнер победил россиянина Даниила Медведева в четырех сетах со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Итальянец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми. За выход в финал Синнер поборется с британцем Джеком Дрэйпером. Другую полуфинальную пару составили представители США Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо.

Ранее Петрова заявила, что допинг-скандал не сказался на игре Синнера с Медведевым.

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