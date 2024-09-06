Бывший хоккеист заявил, что Россию не допустят на Олимпиаду-2026

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев считает, что сборную России не допустят на Олимпиаду-2026. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Верить этому Тардифу нельзя, все давно решено не в нашу пользу. Нас никто никуда не допустит», — заявил Якушев.

2 сентября президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что в случае недопуска россиян до Игр их заменит сборная Франции.

Зимняя Олимпиада должна состояться в феврале 2026 года в Милане. Международная федерация хоккея (IIHF) примет решение по поводу допуска россиян на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025 года.

На прошлой зимней Олимпиаде, которая прошла в 2022 году в китайском Пекине, россияне участвовали под нейтральным флагом. Хоккейная сборная России дошла до финала, где уступила Финляндии. Игроки из НХЛ не были отпущены на Игры из-за того, что турнир не стал прерывать регулярный чемпионат. В 2026 году игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире.

Ранее сборная Казахстана по хоккею не смогла отобраться на Олимпиаду‑2026.