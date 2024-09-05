В РФС рассказали, состоится ли матч с Таиландом

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов думает, что матч сборной России по футболу против команды Таиланда состоится. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, что матч с Таиландом не может быть отменен. Если начнется тайфун — сборная поедет в отель», — заявил Митрофанов.

Синоптики утверждают, что во Вьетнаме существует угроза тайфуна в ближайшие дни.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч сборной России против Таиланда должен состояться 7 сентября.

Ранее вратарь сборной России оценил качество поля в матче с Таиландом.