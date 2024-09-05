Глава скаутов «Аякса» рассказал об интересе к Антону Миранчуку

Глава скаутской службы амстердамского «Аякса» Келвин Де Ланг рассказал, что клуб из Нидерландов изучал разных футболистов как возможность укрепления состава и среди прочих смотрел на Антона Миранчука, но не рассматривал его приобретение всерьез.

«Нет ничего достойного упоминания. Мы просто изучали варианты на рынке, смотрели многих игроков», — рассказал Де Ланг ODDS.ru.

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом» и остается на данный момент без команды. При этом он сможет найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке и один раз в Суперкубке России.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что Вьетнам и Таиланд могут создать проблемы.