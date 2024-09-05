Булыкин призвал «Динамо» поменять вектор развития

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике своего бывшего клуба московского «Динамо», оценив заявление главы ВТБ и патрона клуба Андрея Костина о том, что ставка будет делаться только на молодых игроков.

«Положительно отношусь к этому. Я уже давно хочу, чтобы многие клубы это поняли. Сейчас «Локомотив» — это пример для подражания. На годик-два мы еще точно отстранены от международных соревнований, поэтому есть время воспитать нашу российскую молодежь, а не наигрывать легионеров для непонятных сборных», — отметил Булыкин в разговоре с Legalbet.

При этом, по мнению, Булыкина в данный момент слова динамовского руководства расходятся с действиями клуба на трансферном рынке, где бело-голубые выкладывают большие деньги за легионеров. В данный момент у «Динамо» полностью заполнена квота на иностранных футболистов, которых в команде 13.

После семи туров динамовцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. В прошлом сезоне команда Марцела Лички финишировала третьей, хотя лидировала перед последним туром.

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