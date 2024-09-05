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Стало известно, как допинг-скандал повлиял на победу Синнера над Медведевым

Теннисистка Петрова: допинг-скандал не сказался на игре Синнера с Медведевым

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Chu Chen/Global Look Press

Допинг-скандал вокруг итальянского теннисиста Янника Синнера никак не повлиял на его игру в матче четвертьфинала Открытого чемпионата США (US Open) против россиянина Даниила Медведева. Об этом «Газете.Ru» заявила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Допинг-скандал абсолютно не повлиял на теннисистов. Возможно, на начальном этапе у Синнера были неприятности — публика его освистывала, было противоречивое отношение игроков. Но сейчас все заняты своим делом, и никому нет до этого скандала дела. В матче Синнера с Медведевым это никак не сказалось на игре», — считает Петрова.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера. Итальянец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее Петрова заявила, что Синнер переиграл Медведева по уровню.

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